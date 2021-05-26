Де Дзерби: «В Европе все знают, что «Шахтер» – топ-клуб»

Роберто Де Дзерби / Фото - Футбол 1/2/3

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби в эфире YouTube-канала «BurBuzz» поделился впечатлениями от назначения на новую должность. Также итальянский специалист рассказал о том, что может дать «горнякам».

Я могу дать все, что могу – всего себя. Со всей серьезностью подхода и профессионализмом. Я уверен, что смогу передать всю философию игры. А она очень похожа на философию «Шахтера». И я думаю, это ответ на вопрос «почему «Шахтер» выбрал меня, а я выбрал «Шахтер».

Для меня очень интересно попробовать себя в другом чемпионате, познакомиться и понять новых футболистов. И я не боюсь нового вызова. Как тренер я достиг в жизни многих тяжелых вещей. И повышать собственные результаты – это то, что мне нужно. У меня очень много энтузиазма и ощущение счастья и ощущение того, что вместе мы можем достичь значительных результатов.

Мне не нужны были советы. Я и так знал, что в Европе все знают, что «Шахтер» – это топ-клуб. Здесь все люди работают серьезно. Есть много хороших футболистов, талантливых. И поэтому, когда я получил первый звонок отсюда, я уже тогда твердо решил покинуть «Сассуоло».

Хотя это была команда, в которой я оставил часть своего сердца. Потому что у меня были прекрасные отношения с руководством и игроками «Сассуоло». Но когда я понял, что там достиг максимума, у меня не было сомнений, что следующим шагом должно быть именно «Шахтер».