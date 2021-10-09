Де Дзерби – о решении работать в «Шахтере»: «Я хотел столкнуться с большими трудностями»
Де Дзерби: «В «Шахтере» мне просто нужно побеждать и оценивать свои идеи»
Главный тренер «горняков» назвал свою цель
9 октября 20:16
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter
Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби назвал свои главные цели в донецкой команде. Слова специалиста приводит Corriere dello Sport.
– В «Шахтере» вам нужно только побеждать.
– Уровень меняет перспективы и методы. Есть много способов тренировать, и они связаны с целями клуба.
Команда тренируется, чтобы выигрывать чемпионаты, попасть в Европу или спастись от вылета. Сегодня мне просто нужно побеждать, оценивая свои идеи
Ранее Де Дзерби рассказал,что его заставило возглавить «Шахтер».
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