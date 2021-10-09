Де Дзерби: «В «Шахтере» мне просто нужно побеждать и оценивать свои идеи»

Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби назвал свои главные цели в донецкой команде. Слова специалиста приводит Corriere dello Sport.

– Уровень меняет перспективы и методы. Есть много способов тренировать, и они связаны с целями клуба.

Команда тренируется, чтобы выигрывать чемпионаты, попасть в Европу или спастись от вылета. Сегодня мне просто нужно побеждать, оценивая свои идеи