Источник рассказал о зарплате Де Дзерби в «Шахтере»
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Об этом сообщил тренер «азовцев» Остап Маркевич
Фото - ФК Мариуполь
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби возьмет на первый сбор четверых футболистов, ранее игравших в «Мариуполе» на правах аренды. Это Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.
О кадровых потерях своей команды сообщил наставник «азовцев» Остап Маркевич.
На данный момент, я знаю, что на сборы с «Шахтером» поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в «Мариуполь». От этого будем отталкиваться.
Напомним, Сикан находится в расположении молодежной сборной Украины, Очеретько покинул ее лагерь из-за травмы.
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