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Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»

Об этом сообщил тренер «азовцев» Остап Маркевич
Футбол Украинская Премьер-лига
17:49
Де Дзерби возьмет на сборы 4-х футболистов, игравших в «Мариуполе»
Фото - ФК Мариуполь

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби возьмет на первый сбор четверых футболистов, ранее игравших в «Мариуполе» на правах аренды. Это Олег Очеретько, Вячеслав Танковский, Артем Бондаренко и Даниил Сикан.

О кадровых потерях своей команды сообщил наставник «азовцев» Остап Маркевич.

На данный момент, я знаю, что на сборы с «Шахтером» поедут Очеретько, Бондаренко, Танковский и Сикан. Это целая группа основных игроков нашей команды. Поэтому все будет зависеть от того, кто вернется в «Мариуполь». От этого будем отталкиваться.

Напомним, Сикан находится в расположении молодежной сборной Украины, Очеретько покинул ее лагерь из-за травмы.

Источник: Sport.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Остап Маркевич Мариуполь Даниил Сикан Олег Очеретько Вячеслав Танковский Артем Бондаренко

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