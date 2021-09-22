«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины
Де Дзерби выиграл первый трофей в тренерской карьере
«Шахтер» разгромил «Динамо» в Суперкубке Украины
22 сентября 23:47
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter
Донецкий «Шахтер» в Суперкубке Украины разгромил «Динамо» (3:0).
Это первый трофей в тренерской карьере Роберто Де Дзерби.
Ранее Де Дзерби работал тренером с «Дарфо Боарио», «Фоджи», «Палермо», «Беневенто» и «Сассуоло».
Как «Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины.
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