Экс-игрок «Шахтера» уладил давний конфликт с Моуриньо
Де Дзерби выпустил всех новичков в старте на дебютный официальный матч
Стали известны составы на поединок между «Шахтером» и «Ингульцом»
24 июля 18:26
Фото - ФК Шахтер
В первом туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» примет «Ингулец». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби выпустил в стартовом составе всех новичков команды. С первых минут сыграют защитник Марлон, вингер Педриньо и форвард Лассина Траоре. Также свой состав выбрал наставник петровцев Сергей Лавриненко.
Дебютную официальную игру для итальянского специалиста в новом клубе можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Ингулец» онлайн.
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