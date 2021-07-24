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Де Дзерби выпустил всех новичков в старте на дебютный официальный матч

Стали известны составы на поединок между «Шахтером» и «Ингульцом»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 июля 18:26
Де Дзерби выпустил всех новичков в старте на дебютный официальный матч
Фото - ФК Шахтер

В первом туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» примет «Ингулец». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби выпустил в стартовом составе всех новичков команды. С первых минут сыграют защитник Марлон, вингер Педриньо и форвард Лассина Траоре. Также свой состав выбрал наставник петровцев Сергей Лавриненко.

Дебютную официальную игру для итальянского специалиста в новом клубе можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Шахтер» – «Ингулец» онлайн.

Сергей Стаднюк
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Шахтер Донецк Ингулец

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