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Де Дзерби: «Я не буду пытаться делать из «Шахтера» «Сассуоло»

Тренер высказался о своей философии
Футбол Украинская Премьер-лига
17:59
Де Дзерби: «Я не буду пытаться делать из «Шахтера» «Сассуоло»
Роберто Де Дзерби / Фото: Twitter

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался о своей футбольной философии. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

- Мы знаем, что «Сасуоло» неоднократно был лидером серии А по числу точных передач и владению мячом. Можно ли это назвать стилем Де Дзерби?

– Все тренеры берут что-то от других тренеров, но ты и сам должен знать, специфику и философию своей игры, потому что у каждой команды есть свои нюансы, есть свои футболисты, и это очень сложно – повторить одно и то же в разных командах.

И я не буду делать из «Шахтера» «Сассуоло», потому что есть разные игроки, разные культуры, разные философии, чемпионат Италии и чемпионат Украины отличаются. Конечно, сложно поддерживать одну философию игры, но надо понимать, где ты работаешь и адаптироваться.

Напомним, в матче 1-го тура УПЛ «Шахтер» переиграл «Ингулец» (2:1).

Петр Приходько
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Теги

Роберто Де Дзерби Шахтер Донецк

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