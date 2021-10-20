Де Дзерби: «Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко»

Тренер похвалил «Реал»

Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил, почему не выпустил с первых минут на матч с «Реалом» Тараса Степаненко.

Не хватило вашей команде вертикальности, передач за спину, слишком много горизонтальных.

«Нет, я думаю, мы делали и то, и другое. Но мы теряли много мячей, не играли точно в полузащите. Когда мы на половине поля соперника теряли, то они играли очень хорошо, потому что у них есть техничные футболисты. Они хорошо играли на скорости».

Как вам сегодня характер команды?

«Я не думаю о проблемах с характером. Команда в первом тайме играла хорошо. Мы пропустили такой гол, который нам мешал. В конце, когда они забили второй, третий гол, возможно, кто-то опустил руки. И такое случается».

Возможно, Степаненко не хватило, надо было его в старт поставить?

«Я согласен, но есть одна разница. Я принимаю решения до старта матча. Комментатор в студии говорит после игры. Но он прав».

Степаненко появился на поле лишь в конце матча.

«Шахтер» идет последним в своей группе.

