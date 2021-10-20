Сопко: «Больше разочарован не тем, что «Шахтер» проиграл с таким счетом, а тем, как безвольно это было сделано»
Де Дзерби: «Я согласен, что надо было поставить в старт Степаненко»
Тренер похвалил «Реал»
13:11
Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил, почему не выпустил с первых минут на матч с «Реалом» Тараса Степаненко.
Не хватило вашей команде вертикальности, передач за спину, слишком много горизонтальных.
«Нет, я думаю, мы делали и то, и другое. Но мы теряли много мячей, не играли точно в полузащите. Когда мы на половине поля соперника теряли, то они играли очень хорошо, потому что у них есть техничные футболисты. Они хорошо играли на скорости».
Как вам сегодня характер команды?
«Я не думаю о проблемах с характером. Команда в первом тайме играла хорошо. Мы пропустили такой гол, который нам мешал. В конце, когда они забили второй, третий гол, возможно, кто-то опустил руки. И такое случается».
Возможно, Степаненко не хватило, надо было его в старт поставить?
«Я согласен, но есть одна разница. Я принимаю решения до старта матча. Комментатор в студии говорит после игры. Но он прав».
Степаненко появился на поле лишь в конце матча.
«Шахтер» идет последним в своей группе.
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