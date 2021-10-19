«Реал» забил «Шахтеру» пять мячей в Киеве

Команда Де Дзерби провела худший матч в сезоне

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В матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» принимал мадридский «Реал».

С первых минут испанская команда захватила инициативу и создавала моменты. В концовке 1-го тайма «Реал» таки забил – мяч не добрался до Бензема, но Кривцов помог сопернику, переправив его в свои ворота.

А в первой половине второго тайма «Реал» закрыл игру: сначала дубль Винисиуса, а затем гол Родриго, и «Шахтер» горит уже 0:4.

«Горняки» ничем ответить не сумели и до сих пор не забили в групповом раунде ЛЧ в этом сезоне. К тому же и Бензема забил пятый мяч в концовке.

«Шахтер» остался на последнем месте в своей группе.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур:

«Шахтер» – «Реал» 0:5 (0:1)

Голы: Кривцов, 38, автогол, Винисиус, 51, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1

«Шахтер»: Трубин, Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 75), Алан Патрик (Степаненко, 79), Соломон (Маркос Антонио, 46), Майкон, Педриньо, Тете (Марлос, 46), Фернандо Педро (Мудрик, 74).

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Менди (Марсело, 69), Модрич (Камавинга, 78), Кроос (Вальверде, 78), Каземиро, Васкес, Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 78).

Предупреждение: Маркос Антонио (46).