Экс-хавбек «Тоттенхэма»: «Не думаю, что кто-то кроме «Ман Сити», МЮ, «Челси» и «Ливерпуля» выиграет АПЛ в ближайшие 10-15 лет»
Де Хеа рассказал, о чем думал перед отраженным пенальти с «Вест Хэмом»
Испанский вратарь принес «Манчестер Юнайтед» три очка
19 сентября 19:11
Фото: twitter.com/ManUtd
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа стал героем матча против «Вест Хэма» (2:1).
Испанский голкипер в компенсированное время отразил пенальти от Марка Нобла. В комментарии для BBC Де Хеа рассказал, о чем думал перед отраженным 11-метровым ударом:
«Последняя минута матча – и мне удалось отразить удар. Это важнейшие три очка для нашей команды. В голове у меня была только одна мысль: «Нужно отразить удар».
Игра вышла тяжелой, обе команды имели хорошие моменты. Джесси Лингард забил отличный гол.
В раздевалке говорили о том, что самое важное – это три очка».
Напомним, Де Хеа отбил пенальти в АПЛ впервые за 7 лет.
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