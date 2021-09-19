Де Хеа рассказал, о чем думал перед отраженным пенальти с «Вест Хэмом»

Испанский вратарь принес «Манчестер Юнайтед» три очка

Фото: twitter.com/ManUtd

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа стал героем матча против «Вест Хэма» (2:1).

Испанский голкипер в компенсированное время отразил пенальти от Марка Нобла. В комментарии для BBC Де Хеа рассказал, о чем думал перед отраженным 11-метровым ударом:

«Последняя минута матча – и мне удалось отразить удар. Это важнейшие три очка для нашей команды. В голове у меня была только одна мысль: «Нужно отразить удар». Игра вышла тяжелой, обе команды имели хорошие моменты. Джесси Лингард забил отличный гол. В раздевалке говорили о том, что самое важное – это три очка».

Напомним, Де Хеа отбил пенальти в АПЛ впервые за 7 лет.

