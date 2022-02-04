Де Хеа впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в АПЛ

За 4 матча в январе вратарь сделал 4 сэйва

Давид Де Хеа / Фото: Twitter

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признан лучшим игроком января в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба АПЛ.

В 4-х матчах января Де Хеа пропустил 4 мяча и сделал 22 сэйва – больше других голкиперов за этот период.

Отметим, что это первая подобная награда в карьере Де Хеа.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на 5-м месте.