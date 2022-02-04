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Де Хеа впервые в карьере признан лучшим игроком месяца в АПЛ
За 4 матча в январе вратарь сделал 4 сэйва
15:01
Давид Де Хеа / Фото: Twitter
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа признан лучшим игроком января в чемпионате Англии, сообщает пресс-служба АПЛ.
В 4-х матчах января Де Хеа пропустил 4 мяча и сделал 22 сэйва – больше других голкиперов за этот период.
Отметим, что это первая подобная награда в карьере Де Хеа.
В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на 5-м месте.
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