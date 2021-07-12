«Атлетико» объявил о переходе игрока сборной Аргентины
Де Пауль: «Очень счастлив, что присоединюсь к чемпионам Испании»
Полузащитник стал игроком «Атлетико»
22:03
Фото: Goal.com
Полузащитник Родриго де Пауль прокомментировал AS свой переход из «Удинезе» в «Атлетико».
«Я очень счастлив. Я присоединяюсь к чемпионам Испании и понимаю, какая это ответственность. Для моей карьеры это огромный шаг вперед. Также надо отметить момент, когда все случилось, – сразу после победы на Кубке Америки. Это дает мне дополнительные силы для того, чтобы оправдать все ожидания.
Я очень хорошо знаю «Атлетико», поскольку живо интересуюсь футболом и раньше играл в этой стране. У меня в Испании много друзей и бывших партнеров.
Анхель Корреа меня поддерживает. Он высоко отзывался о клубе. Также я горжусь тем, что буду играть в команде, у которой такие фанаты.
Я очень рад тому, что поработаю под руководством Диего Симеоне. Это один из лучших тренеров, к тому же я рос, наблюдая за его выступлениями в составе сборной Аргентины».
Сообщалось, что «Атлетико» заплатил 35 миллионов евро за аргентинца.
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