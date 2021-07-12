Де Пауль: «Очень счастлив, что присоединюсь к чемпионам Испании»

Фото: Goal.com

Полузащитник Родриго де Пауль прокомментировал AS свой переход из «Удинезе» в «Атлетико».

Я очень хорошо знаю «Атлетико», поскольку живо интересуюсь футболом и раньше играл в этой стране. У меня в Испании много друзей и бывших партнеров.

Анхель Корреа меня поддерживает. Он высоко отзывался о клубе. Также я горжусь тем, что буду играть в команде, у которой такие фанаты.

Я очень рад тому, что поработаю под руководством Диего Симеоне. Это один из лучших тренеров, к тому же я рос, наблюдая за его выступлениями в составе сборной Аргентины».