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Де Пауль: «Очень счастлив, что присоединюсь к чемпионам Испании»

Полузащитник стал игроком «Атлетико»
Футбол Примерa (Испания)
22:03
Де Пауль: «Очень счастлив, что присоединюсь к чемпионам Испании»
Фото: Goal.com

Полузащитник Родриго де Пауль прокомментировал AS свой переход из «Удинезе» в «Атлетико».

«Я очень счастлив. Я присоединяюсь к чемпионам Испании и понимаю, какая это ответственность. Для моей карьеры это огромный шаг вперед. Также надо отметить момент, когда все случилось, – сразу после победы на Кубке Америки. Это дает мне дополнительные силы для того, чтобы оправдать все ожидания.

Я очень хорошо знаю «Атлетико», поскольку живо интересуюсь футболом и раньше играл в этой стране. У меня в Испании много друзей и бывших партнеров.

Анхель Корреа меня поддерживает. Он высоко отзывался о клубе. Также я горжусь тем, что буду играть в команде, у которой такие фанаты.

Я очень рад тому, что поработаю под руководством Диего Симеоне. Это один из лучших тренеров, к тому же я рос, наблюдая за его выступлениями в составе сборной Аргентины».

Сообщалось, что «Атлетико» заплатил 35 миллионов евро за аргентинца.

Андрей Усмонов
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Теги

Атлетико Мадрид

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