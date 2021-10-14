Де Пена: «Луческу – самый сильный тренер, с которым я когда-либо работал»

Карлос Де Пена / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена высказался о главном тренере киевлян Мирче Луческу.

– Да. У него невероятной большой опыт, он поработал во многих клубах и сильных командах.

За его плечами колоссальный багаж знаний о разных лигах, футбольных тенденциях. Я счастлив, что работаю под началом такого специалиста.

Это одна из главных причин, почему я продлил контракт. Он доверяет мне, я же стараюсь выполнять все его пожелания на поле. Мне нравится его страсть к победам. Рад, что нам удалось добыть ряд трофеев в минувшем сезоне и квалифицироваться вновь в групповой раунд Лиги чемпионов. Луческу ‒ точно самый сильный тренер, под началом которого я работал.

– В чем его уникальность? Что его отличает от других?

– Опыт и багаж знаний. Он поработал в «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе», «Зените», «Шахтере» с очень сильными игроками. Он приобрел на практике знания о том, как вести себя с игроками. Он понимает, что помимо футбола есть личная жизнь человека, а это такая же важная составляющая футбола. Он ведет диалог с футболистами не только как со спортсменами, но и как с людьми. Он умеет доносить информацию, и в прошлом сезоне вы это увидели, как команда может прилично добавить. Мы выдали отличный год. Надеюсь, этот сезон будет таким же успешным, как предыдущий. И во всех этих успехах, конечно, основная заслуга Луческу.

– Он всегда любил латиноамериканских игроков. Чувствуете к себе и Витиньо трепетное отношение с его стороны?

– Мистер поработал со многими бразильскими и латиноамериканскими игроками. Я наслышан о его любви к латиноамериканцам. Ему нравится ментальность латиноамериканцев, их отношение к футболу, манера игры. И таки да, я чувствую это теплое отношение со стороны Луческу. Он много общается со мной, особенно в сложные периоды для меня. Для игрока крайне важно чувствовать доверие тренера. Я счастлив работать с ним