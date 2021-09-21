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Де Пена может остаться. Уругваец вступил в переговоры с «Динамо»
Действующий контракт игрока истекает по окончании года
Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена может остаться в клубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».
По информации источника, представители уругвайца все же вступили в переговоры с руководством «бело-синих» о возможном продлении контракта. Действующее соглашение подходит к концу 31 декабря. Возможны различные варианты хода событий.
Хавбек присоединился к киевлянам в начале 2019 года на правах свободного агента. С тех пор он забил 19 мячей и оформил 18 результативных передач в 86 матчах.
Ранее сообщалось, что де Пена не был намерен продлевать контракт с «Динамо».
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