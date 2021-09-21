Де Пена может остаться. Уругваец вступил в переговоры с «Динамо»

Действующий контракт игрока истекает по окончании года

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена может остаться в клубе. Об этом сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside».

По информации источника, представители уругвайца все же вступили в переговоры с руководством «бело-синих» о возможном продлении контракта. Действующее соглашение подходит к концу 31 декабря. Возможны различные варианты хода событий.

Хавбек присоединился к киевлянам в начале 2019 года на правах свободного агента. С тех пор он забил 19 мячей и оформил 18 результативных передач в 86 матчах.

Ранее сообщалось, что де Пена не был намерен продлевать контракт с «Динамо».