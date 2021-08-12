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Де Пена не продлил контракт с «Динамо» и может покинуть команду

Соглашение с уругвайцем рассчитано до конца года
Футбол Украинская Премьер-лига
17:34
Де Пена не продлил контракт с «Динамо» и может покинуть команду
Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена пропустил перенесенный матч 1 тура УПЛ с «Минаем».

Уругваец не попал даже в заявку на встречу. Впрочем, информации о повреждении или травмы нет.

Как выяснилось, де Пена пропустил матч из-за ситуации по контракту. Он отклонил первое предложение «Динамо» о новом соглашении.

Нынешний контракт истекает уже зимой и стороны далеки от сделки. Де Пена не против продолжить играть за «Динамо», но хочет повышение зарплаты. На данный момент уругваец получает меньше всех в клубе. Его оклад – 20 тысяч евро в месяц.

Ранее сообщалось, что к нему есть интерес от клубов из Италии и МЛС.

Источник: Meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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Динамо Киев Карлос де Пена

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