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Де Пена пропустил первую тренировку «Динамо» на втором сборе

Уругваец получил повреждение
Футбол Украинская Премьер-лига
17:36
Де Пена пропустил первую тренировку «Динамо» на втором сборе
Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Сразу по приезду в Швейцарию «Динамо» провело контрольный матч против местного «Серветта» (1:1). А на следующий день состоялась первая тренировка на втором предсезонном сборе.

Главный тренер команды Мирча Луческу собрал футболистов и провел мини-разбор спарринга. Далее «бело-синие» приступили к занятию без мячей.

В нем не смог принять участие полузащитник Карлос де Пена. Повреждение уругвайца оказалось несерьезным. Однако врачи приняли решение поберечь игрока.

Ранее новичок «Динамо» Илья Шкурин поделился эмоциями от дебютного гола в первом же матче за киевлян.

Источник: fcdynamo.kiev.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Карлос де Пена травмы Мирча Луческу

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