Де Пена пропустил первую тренировку «Динамо» на втором сборе

Уругваец получил повреждение

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Сразу по приезду в Швейцарию «Динамо» провело контрольный матч против местного «Серветта» (1:1). А на следующий день состоялась первая тренировка на втором предсезонном сборе.

Главный тренер команды Мирча Луческу собрал футболистов и провел мини-разбор спарринга. Далее «бело-синие» приступили к занятию без мячей.

В нем не смог принять участие полузащитник Карлос де Пена. Повреждение уругвайца оказалось несерьезным. Однако врачи приняли решение поберечь игрока.

Ранее новичок «Динамо» Илья Шкурин поделился эмоциями от дебютного гола в первом же матче за киевлян.