Де Пена: «У меня было только одно реальное предложение в середине года»

Уругвайский легионер «Динамо» мог продолжить карьеру в США

Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о предложениях, которые ему поступали из других клубов.

Были у вас реальные предложения на руках от других клубов, в частности, команд MLS?

Только одно реальное предложение в середине года. Но моим приоритетом было выступление за киевское «Динамо», и я счастлив, что удалось договориться с клубом.

Ваш агент говорил об одном клубе из Италии.

Во время трансферного окна, когда еще не было договоренности с «Динамо», я спрашивал его об этом. В его обязанности входит держать меня в курсе. Моя задача – играть, все остальное меня не касается. Я полностью сфокусирован на футболе.

Ранее «Динамо» продлило контракт с де Пеной.