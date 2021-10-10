Де Пена: «У меня было только одно реальное предложение в середине года»
Де Пена: «У меня было только одно реальное предложение в середине года»
Уругвайский легионер «Динамо» мог продолжить карьеру в США
10 октября 18:01
Карлос де Пена / Фото - ФК Динамо Киев
Полузащитник «Динамо» Карлос де Пена рассказал о предложениях, которые ему поступали из других клубов.
Были у вас реальные предложения на руках от других клубов, в частности, команд MLS?
Только одно реальное предложение в середине года. Но моим приоритетом было выступление за киевское «Динамо», и я счастлив, что удалось договориться с клубом.
Ваш агент говорил об одном клубе из Италии.
Во время трансферного окна, когда еще не было договоренности с «Динамо», я спрашивал его об этом. В его обязанности входит держать меня в курсе. Моя задача – играть, все остальное меня не касается. Я полностью сфокусирован на футболе.
Ранее «Динамо» продлило контракт с де Пеной.
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