Де Пена: «Витиньо ждет большое будущее в «Динамо»

Карлос Де Пена / Фото: Twitter

Вингер «Динамо» Карлос Де Пена высказался о новоиспеченном вингере киевлян Витиньо.

- Да. Витиньо ‒ молодой футболист, который приехал из Бразилии, ранее не покидавший пределы своей страны. Он должен адаптироваться к новым реалиям. Бразильцам непросто в Украине, здесь совершенно другой футбол. Я вижу, что он профессионал и у него неуемное желание к обучению. Я ему помогаю в адаптацию. Он говорит на похожем языке. Я здесь 2,5 года и реально могу помочь ему адаптироваться как можно быстрее. Это пойдет на пользу и ему, и Динамо.