Крутых разгромил соперника на пути во второй круг «челленджера» в Барселоне
Де Йонг: «Важно обыграть «Динамо. Это придаст «Барселоне» импульс»
Полузащитник мотивирует команду
5 октября 22:41
Фото: Marca
Полузащитник «Барселоны» Френки Де Йонг считает, что команда вскоре найдет свою игру, что ее результаты улучшаться. Слова игрока приводит DPG Media.
«Мы плохо начали в Лиге чемпионов, однако еще ничего не потеряно. Важно обыграть «Динамо» Киев, это придаст команде импульс.
У нас хороший состав. Нужно дождаться возвращения травмированных игроков. Люди сильно преувеличивают. На Кумана оказывают сильное давление — это все видят».
Матч между «Барселоной» и киевским «Динамо» состоится 20 октября на «Камп Ноу».
Каталонцы идут последними в таблице ЛЧ.
Комментарии 0