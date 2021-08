Дебют Месси за ПСЖ откладывается, но другой звездный новичок может сыграть первый матч

Лионель Месси / фото - PSG

ПСЖ на своем официальном сайте огласил заявку на предстоящий матч 3 тура Лиги 1 против «Бреста».

В список футболистов не попал главный летний новичок команды Лионель Месси. Таким образом, дебют футболиста откладывается еще как минимум на неделю.

Другой новичок команды Серхио Рамос также не сыграет в ближайшем матче. Испанский защитник продолжает восстанавливаться после травмы.

Тем не менее, возможно состоится дебют новоиспеченной звезды французского клуба – лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма числится в заявке на эту игру.





PSG’s squad list for the game against Brest



*Donnaruma, Verrati & Di Maria IN



*Leo Messi & Neymar Jr not included#PSG pic.twitter.com/0XhR7Sdg0s