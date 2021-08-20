Дебют Месси за ПСЖ откладывается, но другой звездный новичок может сыграть первый матч
ПСЖ на своем официальном сайте огласил заявку на предстоящий матч 3 тура Лиги 1 против «Бреста».
В список футболистов не попал главный летний новичок команды Лионель Месси. Таким образом, дебют футболиста откладывается еще как минимум на неделю.
Другой новичок команды Серхио Рамос также не сыграет в ближайшем матче. Испанский защитник продолжает восстанавливаться после травмы.
Тем не менее, возможно состоится дебют новоиспеченной звезды французского клуба – лучший игрок Евро-2020 Джанлуиджи Доннарумма числится в заявке на эту игру.
— PSG Chief (@psg_chief) August 20, 2021
PSG’s squad list for the game against Brest
*Donnaruma, Verrati & Di Maria IN
*Leo Messi & Neymar Jr not included#PSG pic.twitter.com/0XhR7Sdg0s
Напомним, стало известно, кто возьмет «десятку» Месси в «Барселоне».
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