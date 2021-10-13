Дебют Рамоса за ПСЖ ожидают в конце октября

Защитник почти восстановился после травмы

Фото: PSG

ПСЖ сможет рассчитывать на защитника Серхио Рамоса в конце октября.

Испанец близок к восстановлению после травмы. Он до сих пор занимается по индивидуальной программе, но понемногу присутствует и в общей группе, сообщает El Chiringuito.

Рамос перешел в ПСЖ этим летом, но пока не дебютировал за команду. Ожидается, что он сыграет против «Марселя» в дерби 24 октября.

35-летний игрок летом перешел в ПСЖ из «Реала» свободным агентом.