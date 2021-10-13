Девушка экс-игрока «Реала» и ПСЖ пыталась переехать его на автомобиле
Дебют Рамоса за ПСЖ ожидают в конце октября
Защитник почти восстановился после травмы
14:17
Фото: PSG
ПСЖ сможет рассчитывать на защитника Серхио Рамоса в конце октября.
Испанец близок к восстановлению после травмы. Он до сих пор занимается по индивидуальной программе, но понемногу присутствует и в общей группе, сообщает El Chiringuito.
Рамос перешел в ПСЖ этим летом, но пока не дебютировал за команду. Ожидается, что он сыграет против «Марселя» в дерби 24 октября.
35-летний игрок летом перешел в ПСЖ из «Реала» свободным агентом.
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