Дебют Шевченко. «Дженоа» проиграл «Роме». Как это было

Первый блин Шевченко получился комом

Андрей Шевченко / Фото: скриншот из трансляции

Серия А, 13-й тур

«Дженоа» – «Рома» 0:2

Голы: Гьян, 82, 90+4

Матч завершен! "Рома" побеждает "Дженоа", для Шевченко первый блин получился комом. До новых встреч!

90+4" ГООООООООООООЛЛЛ!!! Гьян делает дубль и хоронит команду Шевченко! Шедевральный удар в девятку издали!

90" 4 минуты компенсировал судья в нашем матче.

88" Сложно "Дженоа" атаковать, "Рома" продолжает контролировать игру. Шевченко рискует начать с поражения.

84" Шевченко реагирует и бросает в бой Гильоне и Бьянки. Отдыхать ушли Сабелли и Бираски.

82" ГООООООООООООЛЛЛЛЛ!!!! "Рома" открывает счет! 18-летний Гьян, который вышел на замену, забивает! Мхитарян сделал этот гол, протащил на себе нескольких оппонентов, отдал пас, а Гьян с острого угла вколотил мяч в сетку!

75" Вместо Шомуродова у "Ромы" на поле выходит Гьян.

74" Еще один удар от Мхитаряна, но снова мимо.

71" Теперь бьет Мхитарян, но значительно выше ворот "Дженоа".



70" Сэйв от Сиригу после удара Пеллегрини!

67" Неплохой навес от Камбиассо, но защитники "Ромы" ликвидировали потенциальную угрозу.

65" Снова "Дженоа" немного отводит игру от своих ворот. Точно по сценарию первого тайма у нас развиваются события во второй половине.

63" Первая замена от Шевченко: Пандев идет отдыхать, вместо него выходит Эрнани.

59" Грубая игра от Эль-Шаарави, но без желтой карточки.

54" Желтая карточка для Баделя из "Дженоа", опасная игра от хавбека "грифонов".

51" Неплохой удар от Мхитаряна, но выше ворот.

50" Желтая карточка для Моуриньо за излишние эмоции.

49" Снова повтор начала первого тайма: "Рома" активнее идет в атаку, "Дженоа" стоит в защите. Дежавю.

Второй тайм начался!

Перерыв. Отдыхаем!

43" Дальний удар с лета от Мхитаряна после подбора, но очень высоко пробил армянин.

39" В последние секунды уже "Дженоа" немного прижала "Рому" к своей штрафной. Много напряжения у ворот "Ромы", но пока без опасных моментов.

34" Желтая карточка для Камбиассо за грубую игру.

33" Классно разыграли штрафной игроки "Ромы", с неплохой позиции пробивал Верету, но защитники "Дженоа" заблокировали удар.

29" Колоссальный шанс упускает "Рома"! Шомуродов с убойной позиции пробил выше ворот "Дженоа", перед форвардом уже не было защитников!

26" После активных первых минут от "Ромы", немного ослабили хватку подопечные Моуриньо, сейчас "Дженоа" начала эпизодически контролировать мяч.

24" Первая попытка атаки от "Дженоа", мяч в хорошей позиции в штрафной "Ромы" получил Экубан, пробил в створ ворот Патрисиу, но очень слабо, не получился удар у форварда "грифонов". Тем не менее, первый удар в створ ворот у команды Шевченко.

18" Снова удар от Шомуродова, на этот раз ногой, но Сиригу четко забрал мяч в руки.

16" Забивает "Рома" классно пробил Мхитарян, но из-за руки у Абрахама ранее гол отменен. Повезло "Дженоа".

12" Остановка игры, Пеллегрини лежит на газоне и просит помощи.

11" Пока "Дженоа" стоит у своих ворот и никак не показывает себя в атаке.

6" Первый угловой для "Ромы" заканчивается ничем, команда Шевченко пока только защищается.

4" Шомуродов нанес удар головой по воротам Сиригу, но мяч прошел выше ворот.

3" Ожидаемо с первых минут "Рома" завладела инициативой.

Матч начался!

Стартовые составы команд:

«Дженоа»: Сиригу, Сабелли, Масьелло, Бираски, Васкес, Камбьязо, Бадель, Стураро, Ровелла, Пандев, Экубан.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Кумбула, Рожер, Мхитарян, Верету, Пеллегрини, Шомуродов, Абрахам, Эль-Шаарави.

Здравствуйте, друзья! Настал этот день, Андрей Шевченко дебютирует как клубный тренер!

Сегодня, 21-го ноября, в рамках 13-го тура Серии А «Дженоа» Андрея Шевченко примет «Рому» Жозе Моуриньо. Это дебютный матч для украинского наставника с новым клубом.

Текстовая онлайн трансляция матча «Дженоа» – «Рома» будет доступна в этой новости. Начало – в 21:45.