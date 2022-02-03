Дебют Усика за «Полесье» пришлось отложить. Известна причина

Озвучена предварительная дата потенциального выхода на поле чемпиона мира по боксу

Александр Усик / Фото - ФК Полесье

Стартовый матч Winter Cup 2022 между «Полесьем» и «Вересом» перенесен. Об этом сообщает пресс-служба ровенцев.

Игра должна была состояться 3 февраля в 19:00. Предварительно решено, что встреча начнется на следующий день в 15:00.

В качестве причины называются погодные условия в турецком Белеке. Швальный ветер и ливень делают невозможным проведение матча.

Напомним, обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) тренируется с «Полесьем».