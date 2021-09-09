Дебютант сборной Украины: «Сыграть в составе команды – непередаваемые чувства»

Защитник впервые защищал цвета «сине-желтых»

Тарас Качараба / Фото - УАФ

Защитник сборной Украины Тарас Качараба поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями в связи со своим дебютом за национальную команду. Центрбек провел все 90 минут товарищеского матча против Чехии (1:1).

Встреча с Чехией настолько была боевой, что я не сказал бы, что это был контрольный поединок. Жаль только, что мы не удержали победу, все было в наших руках. Впрочем, сборная Чехии – это боевая команда, да и силы под занавес встречи начали нас покидать, поэтому, мы и пропустили гол. Не стоит забывать и том, что состав сборной Украины был экспериментальным. На поле вышло много новичков. Надеюсь, мы не испортили впечатление. В частности, я горд, что мне предоставили шанс сыграть за главную команду страны, это непередаваемые чувства.

Ранее партнер Качарабы по обороне сборной в данном матче Александр Тымчик выразил разочарование о того, что не удалось победить Чехию.