Дембеле продлит контракт с «Барселоной»

Агент игрока провел переговоры с клубом

Фото: Marca

«Барселона» в ближайшее время обсудит продление контракта с Усманом Дембеле.

Полузащитник готов остаться в команде. Клуб связался с его агентом для переговоров, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы верят в будущее игрока в команде и готовы переподписать француза. Новый контракт будет рассчитан всего на два года из-за частых травм.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. За игроком следит ПСЖ и другие клубы.

Близок к возвращению на поле другой травмированный игрок «Барсы».