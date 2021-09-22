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Дембеле продлит контракт с «Барселоной»

Агент игрока провел переговоры с клубом
Футбол Примерa (Испания)
13:10
Дембеле продлит контракт с «Барселоной»
Фото: Marca

«Барселона» в ближайшее время обсудит продление контракта с Усманом Дембеле.

Полузащитник готов остаться в команде. Клуб связался с его агентом для переговоров, сообщает Mundo Deportivo.

Каталонцы верят в будущее игрока в команде и готовы переподписать француза. Новый контракт будет рассчитан всего на два года из-за частых травм.

Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. За игроком следит ПСЖ и другие клубы.

Близок к возвращению на поле другой травмированный игрок «Барсы».

Андрей Усмонов
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Теги

Барселона (футбол) Усман Дембеле

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