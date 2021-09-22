Куман: «Барселоне» не хватает игроков, которые умеют обыгрывать один в один»
Дембеле продлит контракт с «Барселоной»
Агент игрока провел переговоры с клубом
13:10
Фото: Marca
«Барселона» в ближайшее время обсудит продление контракта с Усманом Дембеле.
Полузащитник готов остаться в команде. Клуб связался с его агентом для переговоров, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонцы верят в будущее игрока в команде и готовы переподписать француза. Новый контракт будет рассчитан всего на два года из-за частых травм.
Нынешнее соглашение истекает в конце сезона. За игроком следит ПСЖ и другие клубы.
Близок к возвращению на поле другой травмированный игрок «Барсы».
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