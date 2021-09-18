Новая «десятка» «Барселоны» вернется на поле спустя почти год

Молодой игрок долго залечивал тяжелое повреждение

Ансу Фати / фото - FC Barcelona

В матче седьмого тура испанской Примеры с «Леванте» форвард «Барселоны» Ансу Фати сможет впервые с прошлого года выйти на поле, сообщает Mundo Deportivo.

В ноябре 2020 года в игре с «Бетисом» молодой испанец получил тяжелейшую травму – разрыв мениска. Игрок перенес три операции и проходил длительный курс лечения.

Спустя почти год Фати вернулся к тренировкам с «блаугранас» и, предположительно, уже 26 сентября сможет сыграть в матче. Ближайшие игры с «Гранадой» и «Бетисом» 18-летний нападающий пропустит, но с «Леванте» получит около 30 минут игрового времени.

Ранее Ансу взял себе десятый номер в «Барсе», который принадлежал легендарному Лионелю Месси, ушедшему в ПСЖ.

Напомним, «Барселона» начала поиски замены тренеру Рональду Куману.