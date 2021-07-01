Денисов: «Шведам хотелось сыграть в 1/8 против Украины»
Денисов: «Эта Англия никому не нравится, даже самим англичанам»
Команде из Туманного Альбиона предстоит сыграть с Украиной
Александр Денисов / Фото: Twitter
Украинский комментатор Александр Денисов высказался об игре сборной Англии – грядущем сопернике сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.
«Очень неоднозначный матч. Англия, по-моему, вообще никому не нравится, начиная с англичан. Теперь англичане потирают руки, что попали на украинцев. Я смотрел на одну и вторую сборную и мне абсолютно было не жалко расставаться и с одними, и с другими, ни одни, ни вторые меня не впечатлили.
Я сначала думал, когда Англия доминировала, что Лев выманивает, что это тактика такая, но так и не выманил, уже и манил, и заманивал, а немцы не играют. Было два фола, из-за которых Англия могла остаться, даже не вдесятером, а вдевятером. Саму Англию, которую ждут 90 минут в каком-то матче, мы увидели в последних пятнадцати минутах. Англия убрала их латералей, не было ни Гозенса, ни Киммиха, все крылья обрезали, у них то как раз орел на эмблеме».
Напомним, 3-го июля Украина сыграет с Англией в Риме в 1/4 финала Евро-2020. Уже известны шансы Украины на победу на Евро-2020.