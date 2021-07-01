Денисов: «Эта Англия никому не нравится, даже самим англичанам»

Александр Денисов / Фото: Twitter

Украинский комментатор Александр Денисов высказался об игре сборной Англии – грядущем сопернике сборной Украины в четвертьфинале Евро-2020.

Я сначала думал, когда Англия доминировала, что Лев выманивает, что это тактика такая, но так и не выманил, уже и манил, и заманивал, а немцы не играют. Было два фола, из-за которых Англия могла остаться, даже не вдесятером, а вдевятером. Саму Англию, которую ждут 90 минут в каком-то матче, мы увидели в последних пятнадцати минутах. Англия убрала их латералей, не было ни Гозенса, ни Киммиха, все крылья обрезали, у них то как раз орел на эмблеме».