Денисов: «Игра с Англией очень смазывает впечатление»
Денисов: «Этот чемпионат Европы перевернул все с ног на голову»
Журналист считает, что Украина успешно выступила
Фото: Getty Images
Украинский журналист Александр Денисов подвел итоги Евро-2020.
«Этот Евро перевернул все с ног на голову. Даже те футболисты, которые не блистали в клубах по ходу сезона, выдали настоящее шоу. Кто мог подумать, что Шик забьет самый красивый гол на турнире, что может случиться ситуация с Эриксеном, а Дания без своего лидера трансформируется и сделает невероятное.
Кто мог подумать, что Довбик выведет Украину в четвертьфинал и подарит незабываемые эмоции. Сборная Украины, безусловно, успех. Могу только поздравить болельщиков, что мы пережили такие эмоции».
Напомним, Евро-2020 выиграла сборная Италии, в финале победив Англию (1:1, пен. 3:2).
Комментарии 0