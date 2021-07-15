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Денисов: «Этот чемпионат Европы перевернул все с ног на голову»

Журналист считает, что Украина успешно выступила
Футбол Евро-2020
15:25
Денисов: «Этот чемпионат Европы перевернул все с ног на голову»
Фото: Getty Images

Украинский журналист Александр Денисов подвел итоги Евро-2020.

«Этот Евро перевернул все с ног на голову. Даже те футболисты, которые не блистали в клубах по ходу сезона, выдали настоящее шоу. Кто мог подумать, что Шик забьет самый красивый гол на турнире, что может случиться ситуация с Эриксеном, а Дания без своего лидера трансформируется и сделает невероятное.

Кто мог подумать, что Довбик выведет Украину в четвертьфинал и подарит незабываемые эмоции. Сборная Украины, безусловно, успех. Могу только поздравить болельщиков, что мы пережили такие эмоции».


Напомним, Евро-2020 выиграла сборная Италии, в финале победив Англию (1:1, пен. 3:2).

Источник: sport.ua Петр Приходько
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