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Денисов: «Игра с Англией очень смазывает впечатление»

Путь команды на турнире закончился обидным поражением
Футбол Евро-2020
20:12
Денисов: «Игра с Англией очень смазывает впечатление»
Александр Денисов / фото - FootBoom

Футбольный журналист Александр Денисов высказал свое мнение о выступлении сборной Украины на Евро-2020:

«Из команд, занявших третьи места, мы были худшей из лучших. Мы прошли из-за того, что смогли забивать в каждом матче, за исключением игры с Австрией.

Результаты – очень неоднозначные. Кроме Македонии, мы нигде не считались фаворитами. Игра с Англией очень смазывает впечатление».

После героической победы над Швецией команду ждало возвращение с небес на землю: англичане камня на камне не оставили от сборной Украины, разгромив «сине-желтых» со счетом 0:4.

Тем не менее, еще ни одной команде не удавалось забить в ворота Джордана Пикфорда. Англичанин провели все пять матчей на ноль, и уже замахнулся на рекорд легендарного испанского голкипера Икера Касильяса.

Почти во всех матчах англичане останавливались на одном забитом мяче, но вчера решили наколотить полную сетку голов. Денисов даже назвал этот матч самым нетипичным для команды Гарета Саутгейта.

Напомним, команда прибыла в Украину, где ее бурно встретили болельщики.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

Украина – Англия сборная Украины (футбол) Александр Денисов Андрей Шевченко

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