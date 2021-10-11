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Денисов: «Матч с Боснией и Герцеговиной не будет легкой прогулкой»

Сборная Украины проведет важнейшую игру в отборе на ЧМ-2022
Футбол Чемпионат мира по футболу
11 октября 13:49
Денисов: «Матч с Боснией и Герцеговиной не будет легкой прогулкой»
Александр Денисов / Фото: Twitter

Украинский журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от грядущего матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.

«Все ожидают, что этот матч не будет легкой прогулкой. Мы должны сыграть две игры против Боснии и Герцеговины. Во вторник на Арене Львов и в ноябре».

Украина примет Боснию и Герцеговину во вторник, 12-го октября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина.

Петр Приходько
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Теги

Александр Денисов сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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