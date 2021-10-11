Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
Денисов: «Матч с Боснией и Герцеговиной не будет легкой прогулкой»
Сборная Украины проведет важнейшую игру в отборе на ЧМ-2022
11 октября 13:49
Александр Денисов / Фото: Twitter
Украинский журналист Александр Денисов в эфире программы «Великий футбол» поделился ожиданиями от грядущего матча сборной Украины против Боснии и Герцеговины.
«Все ожидают, что этот матч не будет легкой прогулкой. Мы должны сыграть две игры против Боснии и Герцеговины. Во вторник на Арене Львов и в ноябре».
Украина примет Боснию и Герцеговину во вторник, 12-го октября, начало – в 21:45.