Денисов: «Матч с Украиной – самый нетипичный для сборной Англии»

Александр Денисов / Фото: Twitter

Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Великий футбол» высказался о поражении сборной Украины от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.

В этом году англичане пропустили всего один мяч. У них насыщенный центр поля, сделать с этим было ничего невозможно. По статистике нельзя сказать, что англичане блещут на втором этаже. На этом Евро головой они забили только немцам. Мы проиграли англичанам и австрийцам в примерно одинаковом стиле. Мое мнение, нам некого было выпускать, чтобы усилить игру. Англия последний раз выходила в полуфинал в 1996 году. При всей ее большой и красивой Премьер-лиге. «Львом матча» стал Бущан. Он спас в нескольких эпизодах».