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Денисов: «Матч с Украиной – самый нетипичный для сборной Англии»

Команда Шевченко разгромно уступила англичанам
Футбол Евро-2020
14:13
Денисов: «Матч с Украиной – самый нетипичный для сборной Англии»
Александр Денисов / Фото: Twitter

Украинский журналист Александр Денисов в шоу «Великий футбол» высказался о поражении сборной Украины от Англии в матче 1/4 финала Евро-2020.

«К сожалению, мы пропустили сразу. Центральные защитники не смогли справиться, как до этого не смогли справиться другие соперники сборной Англии, кроме шотландцев. Англия снова не пропустила. Англичане забили такие же голы, которые забивала своим предыдущим соперникам. Все голы влетели из центральной зоны. Три из них — стандарты. Это самый нетипичный матч сборной Англии. Для Кривцова полная неудача. Сначала гол, а потом травма на ровном месте. У ворот Англии вообще мало кто из соперников создал моменты. И они нам попались в четвертьфинале.

В этом году англичане пропустили всего один мяч. У них насыщенный центр поля, сделать с этим было ничего невозможно. По статистике нельзя сказать, что англичане блещут на втором этаже. На этом Евро головой они забили только немцам. Мы проиграли англичанам и австрийцам в примерно одинаковом стиле. Мое мнение, нам некого было выпускать, чтобы усилить игру. Англия последний раз выходила в полуфинал в 1996 году. При всей ее большой и красивой Премьер-лиге. «Львом матча» стал Бущан. Он спас в нескольких эпизодах».


Разгром Украины от Англии – закономерен. Команда Шевченко не показала на этом Евро то, чего от нее ждали.

Петр Приходько
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Александр Денисов Украина – Англия

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