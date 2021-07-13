Дентиньо сравнил работу Каштру и Де Дзерби

Хавбек заявил, что стиль «Шахтера» немного изменился

Дентиньо / Фото: Twitter

Полузащитник «Шахтера» Дентиньо сравнил бывшего тренера команды Луиша Каштру с нынешним наставником Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

«Наш новый игровой стиль немного отличается от предыдущего. Подход главного тренера тоже отличается. Каштру был более спокойным, а Де Дзерби – наоборот, много говорит и подсказывает в течение игры.

Несмотря на нагрузки, команда чувствует себя хорошо. Тренировки интенсивные, но нам это нравится. Есть усталость, это нормально.

Настраиваем себя на новый сезон, забитые голы, титулы.

Победа в спаррингах это последнее, на что нужно обращать внимание. Важно то, что мы достойно показывали себя на футбольном поле, выполняли установки главного тренера. Все игроки должны быть готовы технически и физически.

Победы должны начаться сейчас – в чемпионате, в еврокубковых матчах. Мы покажем, что такое «Шахтер».



Ранее Де Дзерби назвал двух новичков «Шахтера» ключевыми исполнителями команды.