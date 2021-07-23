Лапорта: «Месси сказал, что хочет остаться в «Барселоне»
Депай: «Куман оказал большое влияние на то, что я перешел в «Барселону»
Вингер и тренер уже работал вместе в Нидерландах
09:20
Мемфис Депай / Фото ФК Барселона
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своем приходе в каталонский клуб. Его слова приводит Marca.
«Это сбывшаяся мечта. Спасибо президенту и всему совету директоров за то, что сделали это возможным. Я также хочу поблагодарить тренера. Он использовал меня в качестве центрального нападающего и заставил меня чувствовать себя очень комфортно, и я должен поблагодарить его за это. Я бы перешел в «Барселону», даже если бы его здесь не было, потому что «Барселоне» нельзя сказать «нет». Я бы все равно перешел, но он, несомненно, оказал большое влияние».
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как протекают переговоры с форвардом Лионелем Месси о новом контракте.
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