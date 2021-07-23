Лапорта: «Месси сказал, что хочет остаться в «Барселоне»

Стороны ведут переговоры

Лионель Месси / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о переговорах с Лионелем Месси по новому контракту. Его слова приводит RMC Sport

«Игрок сказал, что хочет остаться в клубе, в этом нет никаких сомнений. Мы продвигаемся в переговорах. Это мечта, которую мы хотим воплотить в жизнь. Надеюсь, подписание скоро будет. Мы должны следовать правилам, это очевидно, но у нас есть уверенность, что нам удастся сократить ведомости зарплат, либо найти приемлемую формулу для Ла Лиги. Президент Ла Лиги в первую очередь заинтересован в том, чтобы увидеть в нашем турнире таких крупных игроков, как Мемфис Депай. Финансовый «фэйр-плей» – это проблема, которая существует, но мы уверены, что решим ее».

Ранее Лапорта высказался о ситуации с возможным трансфером Антуана Гризманна.