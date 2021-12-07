Депай: «Многое зависит от результата матча «Бенфики» с «Динамо»

Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился с Mundo Deportivo ожиданиями от решающего для каталонцев матча группового этапа ЛЧ против «Баварии»:

Безусловно, многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.

Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат. Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно».