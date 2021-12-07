Депай: «Многое зависит от результата матча «Бенфики» с «Динамо»
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай поделился с Mundo Deportivo ожиданиями от решающего для каталонцев матча группового этапа ЛЧ против «Баварии»:
«Для нас это словно финал. Мы должны хорошо психологически быть готовы к этой игре. Для нас это словно финал. И мы должны сыграть с предельной интенсивностью, впереди у нас 90 минут.
Безусловно, многое зависит и от результата «Бенфики», но мы должны концентрироваться на себе и постараться выиграть свой матч.
Нам, конечно же, хочется взять реванш, возможно, это наш последний шанс. В этой игре все будет решаться, и мы должны приложить все усилия, чтобы добыть нужный результат. Все начинается с веры. Мы «Барселона», поэтому все возможно».
Каталонцы сейчас идут на втором месте в своей группе, опережая «Бенфику» на два очка. Но если «орлы» победят «Динамо» в Лиссабоне, а «Барселона» не выиграет у «Баварии», то именно португальцы сыграют в 1/8 Лиги чемпионов.
Матч пройдет завтра, 8-го декабря в 22:00. Онлайн трансляция встречи.
Напомним, «Барселона» не сможет рассчитывать на лидера атаки в матче против «Баварии».
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