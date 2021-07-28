Депай: «Не волнует, что кто-то называет меня бунтарем»

Вингер привел пример Суареса

Мемфис Депай / Фото: Twitter

Вингер «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своем характере. Его слова приводит Diario Sport.

«Меня не волнует, что кто-то называет меня бунтарем. Иногда дерзкий характер на поле может добавить что-то в игру и помочь победить.

Луис Суарес выиграл так много матчей, забил кучу голов. И это произошло не потому, что на поле он милейший человек. Я не знаю, почему у слова «бунтарь» столько отрицательных коннотаций».



Ранее Депай рассказал, кто оказал большое влияние на его переход в «Барселону».