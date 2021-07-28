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Депай: «Не волнует, что кто-то называет меня бунтарем»

Вингер привел пример Суареса
Футбол Примерa (Испания)
07:53
Депай: «Не волнует, что кто-то называет меня бунтарем»
Мемфис Депай / Фото: Twitter

Вингер «Барселоны» Мемфис Депай высказался о своем характере. Его слова приводит Diario Sport.

«Меня не волнует, что кто-то называет меня бунтарем. Иногда дерзкий характер на поле может добавить что-то в игру и помочь победить.

Луис Суарес выиграл так много матчей, забил кучу голов. И это произошло не потому, что на поле он милейший человек. Я не знаю, почему у слова «бунтарь» столько отрицательных коннотаций».


Ранее Депай рассказал, кто оказал большое влияние на его переход в «Барселону».

Петр Приходько
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Теги

Мемфис Депай Барселона (футбол)

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