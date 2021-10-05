Депай – о переходе в «Барселону»: «Все знают о величии этого клуба. Ситуация изменится»

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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался Diario Sport, что не жалеет о переходе в команду летом.

Не жалеете о своем переходе в «Барселону»?

Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится».