Депай пообещал сделать тату, если «Барселона» сможет выиграть титулы
Депай – о переходе в «Барселону»: «Все знают о величии этого клуба. Ситуация изменится»
Нападающий не жалеет о своем выборе
15:16
Фото: Marca
Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай признался Diario Sport, что не жалеет о переходе в команду летом.
Не жалеете о своем переходе в «Барселону»?
«Как можно о таком спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Я никогда не буду жалеть об этом.
Мы в курсе текущей ситуации в «Барсе». Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится».
Нидерландец перешел в команду свободным агентом.
Сообщалось, что «Барса» до сих пор должна за трансферы нескольких игроков.
Комментарии 0