Депай пообещал сделать тату, если «Барселона» сможет выиграть титулы

Голландец верит в успех своей команды

Мемфис Депай / фото - FC Barcelona

Летний новичок «Барселоны» Мемфис Депай дал обещание фанатам каталонского клуба, которое он исполнит, если команда сможет выиграть трофеи. Слова нападающего приводит издание AS.

«Татуировки являются частью моего тела, моей жизни и моего образа. «Барселона» будет бороться за титулы чемпионата Испании и Лиги чемпионов, и если нам это удастся, то я присмотрю для них какое-нибудь место на своей коже. Это было бы очень красиво».

Форварду будет не впервой бить тату, ведь на его теле есть уже немало рисунков. Например, на его спине красуется огромный лев.

Голландец перешел в каталонский клуб этим летом из «Лиона» на правах свободного агента. В первых 4-х матчах за «блаугранас» Мемфис уже успел отметиться 3 результативными действиями.

Ранее тренер каталонцев Рональд Куман заявил, что Депай может попробовать заменить Лионеля Месси.