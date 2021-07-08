«Дерби», «Халл Сити» и «Рединг» могут быть понижены в Третью лигу Англии

FA не выдает аттестаты клубам на участие в Чемпионшипе

Фото: Sky Sports

Английский футбольная лига может исключить из Чемпионшипа три клуба.

Речь идет о «Дерби», «Халл Сити» и «Рединге». Все три команды имеют проблемы с финансовыми отчетами. Больше всего досталось «Дерби», который также имеет еще и проблемы с финансированием и налоговой, сообщает сайт FA.

На данный момент FA не выдает аттестацию этим клубам. Их могут понизить в Третью лигу Англии.

У клубов еще есть шанс исправить ситуацию до окончательного принятия решения о санкциях в их адрес. Правда, времени у команд не так много – лишь 1-2 недели.