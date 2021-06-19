Дешам рассчитывает уже сегодня оформить выход в плей-офф

Разница в классе с венграми уже может решить исход матча

Дидье Дешам / фото - Goal

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о своих ожиданиях от матча со сборной Венгрии. Слова наставника приводит официальный сайт UEFA.

«Это боевая и трудолюбивая команда с очень хорошей организацией игры. Думаю, тот факт, что их возглавляет итальянский тренер, говорит о многом! Они играют дома, и я ожидаю, что они покажут ту же самоотдачу, что и против Португалии. Если мы снова выиграем, то выйдем в плей-офф уже после двух матчей. Это наша первая цель».

В своей первой игре французы в прагматичной манере обыграли немцев с минимальным счетом. Если сегодня они выиграют венгров – отправятся прямиком в 1/8 чемпионата Европы.

Хоть разница в классе между игроками Франции и Венгрии колоссальная, но не стоит забывать, что Венгрия будет играть у себя дома, на переполненном стадионе «Пушкаш-арена», а поддержка болельщиков может творить чудеса.

Напомним, защитник «трехцветных» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от матча.