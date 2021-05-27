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«Десна» и «Ингулец» имеют проблемы с аттестацией, но могут остаться в УПЛ

«Олимпик» в куда худшем положении
Футбол Украинская Премьер-лига
18:43
«Десна» и «Ингулец» имеют проблемы с аттестацией, но могут остаться в УПЛ
Фото - ФК Десна

Перед стартом подготовки к началу следующего сезона УПЛ три клуба столкнули с проблемами в получении аттестата. Под риском неполучения разрешения на участие в чемпионате находятся «Олимпик», «Десна» и «Ингулец».

3 июня в Днепре состоится Исполком УАФ. Там будут подведены итоги работы аттестационной комиссии.

Самые большие проблемы у «Олимпика». Клуб, скорее всего, не получит аттестат на следующий сезон. Более того, он может прекратить свое существование.

Вопросы к «Десне» и «Ингульцу» заключаются преимущественно в клубной инфраструктуре. Но они, вероятнее всего, получат разрешение на участие в чемпионате условно. Клубам дадут время на устранение недочетов.

Ранее сообщалось, что «Минай» готов заменить «Олимпик» в следующем сезоне УПЛ.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Десна Ингулец Олимпик Донецк

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