«Десна» может отпустить двух лидеров команды

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Пресс-атташе «Десны» Александр Шевченко рассказал о кадровой ситуации в команде. Также представитель клуба прокомментировал информацию о задолженности по зарплате и сообщил об интересе к полузащитнику Андрею Тотовицкому и нападающему Филиппу Будковскому.

Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды — задачу не выполнили, потому неудивительно, что состав решили встряхнуть. У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.

Команда тренируется с 25 июня, как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с «Черниговом», еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один — в Буче, по еще одному уточняем информацию.