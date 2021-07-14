«Десна» может отпустить двух лидеров команды
Пресс-атташе «Десны» Александр Шевченко рассказал о кадровой ситуации в команде. Также представитель клуба прокомментировал информацию о задолженности по зарплате и сообщил об интересе к полузащитнику Андрею Тотовицкому и нападающему Филиппу Будковскому.
Лидеры пока не ушли. С главным, Картушовым, контракт продлен. Гуцуляк точно остается, по Тотовицкому и Будковскому есть предложения от других клубов, идет процесс переговоров.
Остальные ушли, по сути, в рамках обновления команды — задачу не выполнили, потому неудивительно, что состав решили встряхнуть. У футболистов задолженность только за май, и та будет погашена до старта чемпионата.
Команда тренируется с 25 июня, как и планировалось ранее тренерским штабом. Ребята тренируются в Чернигове, провели спарринг с «Черниговом», еще четыре матча в планах. Два матча сыграем в родном городе, один — в Буче, по еще одному уточняем информацию.
Недавно «Десна» объявила о подписании защитника Александра Сафронова.
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