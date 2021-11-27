«Десна» обыграла «Черноморец» в Одессе

Тотовицкий забил единственный мяч

Фото: ФК Десна

«Десна» в матче 16 тура УПЛ на выезде одержала победу над «Черноморцем».

Единственный мяч в матче оформил Андрей Тотовицкий. Он забил в середине первого тайма.

«Черноморец» также мог забить, но свои шансы не использовал. Во втором тайме замены также не принесли одесситам результата.

«Десна» поднялась на 6-е место, но ждет результатов конкурентов. «Черноморец» остался в зоне переходных матчей.



УПЛ. 16-й тур:

«Черноморец» – «Десна» 0:1

Гол: Тотовицкий, 28

«Черноморец»: Кучерук, Мохаммед (Дубко, 68), Биловар, Вантух (Кузик, 68), Цитаишвили, Авагимян, Вачиберадзе, Смирный, Михайленко, Путря, Ванат (Исаенко, 76).

«Десна»: Литовка, Цымбалюк, Сафронов, Калитвинцев, Болбат, Шевцов (Безбородько, 71), Тотовицкий, Домбровский, Волошин (Арвеладзе, 46), Завийский, Будковский (Дегтярев, 71).