«Десна» останется в УПЛ, но бюджет урежут

Команда из Чернигова вскоре начнет подготовку к сезону





Александр Рябоконь / Фото: Шахтер

После встречи руководства «Десны» с главным акционером в Москве было принято решение о продолжении выступлений в Украинской премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Лев Галушко в Facebook.



«ФК «Десна» (Чернигов) будет жить! Слухи о прекращении существования не подтвердились! Сегодня состоялась встреча руководства клуба, где прогремел главный месседж – команда начинает подготовку к новому сезону УПЛ, бюджет будет уменьшен, но в клубе остается Александр Рябоконь, есть опытная обойма и много молодежи – все с черниговцами будет гуд. Ну и славно!».

Напомним, ранее сообщалось, что «Десна» может покинуть УПЛ, а ее заменит «Металлист».