«Десна» не станет продлевать контракты с двумя футболистами
«Десна» останется в УПЛ, но бюджет урежут
Команда из Чернигова вскоре начнет подготовку к сезону
Александр Рябоконь / Фото: Шахтер
После встречи руководства «Десны» с главным акционером в Москве было принято решение о продолжении выступлений в Украинской премьер-лиге. Об этом сообщил журналист Лев Галушко в Facebook.
«ФК «Десна» (Чернигов) будет жить! Слухи о прекращении существования не подтвердились!
Сегодня состоялась встреча руководства клуба, где прогремел главный месседж – команда начинает подготовку к новому сезону УПЛ, бюджет будет уменьшен, но в клубе остается Александр Рябоконь, есть опытная обойма и много молодежи – все с черниговцами будет гуд. Ну и славно!».
Напомним, ранее сообщалось, что «Десна» может покинуть УПЛ, а ее заменит «Металлист».
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