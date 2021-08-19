Президент «Десны» оценил вероятность подписания Хачериди
«Десна» подпишет Хачериди на этой неделе
Защитник более месяца тренируется с командой
Фото: Динамо-Брест
Защитник Евгений Хачериди будет играть за «Десну».
С 34-летним защитником подпишут контракт на один сезон, утверждает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
«Евгений Хачериди. По нашим данным, годичный контракт с «Десной» будет подписан на этой неделе».
Хачериди находится без клуба с декабря после ухода из «Динамо-Брест».
Защитник более месяца тренируется с «Десной».
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