Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
Черниговцы проведут три спарринга перед стартом сезона
Фото - ФК Десна
Перед стартом нового сезона в украинской Премьер-лиге «Десна» проведет три контрольных матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Серия предсезонных спаррингов черниговцев стартует 14 июля. Тогда команда сыграет против «ВПК-Агро».
Уже на следующий день будет проведен матч с «Чайкой». Завершатся же товарищеские поединки 18 июля встречей с новичком элитного дивизиона «Вересом».
Ранее сообщалось, что два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне».
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