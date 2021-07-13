Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг

Черниговцы проведут три спарринга перед стартом сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
21:25
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
Фото - ФК Десна

Перед стартом нового сезона в украинской Премьер-лиге «Десна» проведет три контрольных матча. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Серия предсезонных спаррингов черниговцев стартует 14 июля. Тогда команда сыграет против «ВПК-Агро».

Уже на следующий день будет проведен матч с «Чайкой». Завершатся же товарищеские поединки 18 июля встречей с новичком элитного дивизиона «Вересом».

Ранее сообщалось, что два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне».

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна Верес ВПК-Агро

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»
Два юных игрока «Динамо» проходят просмотр в «Десне»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:29
Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом
Один из лидеров «Десны» продлил контракт с клубом
Футбол Украинская Премьер-лига
11 июля 16:21
После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»
После расформирования «Олимпика» два игрока проходят просмотр в «Десне»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 июля 17:49
Форвард «Десны»: «Исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом»
Форвард «Десны»: «Исчезновение «Олимпика» – плохо как для УПЛ, так и для Украины в целом»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 14:00
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Новичок УПЛ сыграет контрольный матч с «Десной»
Футбол Украинская Премьер-лига
8 июля 12:16
Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Экс-защитник «Десны» пополнил ряды «Металлиста 1925»
Футбол Украинская Премьер-лига
7 июля 20:43

Новости: Футбол

Зубков вышел на замену после травмы и помог «Ференцварошу» выйти во второй раунд квалификации ЛЧ
Зубков вышел на замену после травмы и помог «Ференцварошу» выйти во второй раунд квалификации ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
23:00
«Шериф» Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов
«Шериф» Вернидуба преодолел первый раунд квалификации Лиги чемпионов
Лига чемпионов UEFA
22:39
Защитник и хавбек «Динамо» померились силами перед тренировкой
Защитник и хавбек «Динамо» померились силами перед тренировкой
Украинская Премьер-лига
22:26
Кравец перешел в «Спортинг»
Кравец перешел в «Спортинг»
Украинские легионеры
22:18
«Черноморец» продлил контракты с голкипером, защитником и хавбеком
«Черноморец» продлил контракты с голкипером, защитником и хавбеком
Украинская Премьер-лига
22:08
Рамос: «Хотел бы, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»
Рамос: «Хотел бы, чтобы Мбаппе остался в ПСЖ»
Лига 1 (Франция)
21:46
Селезнев придет в «Минай», если клуб оставят в УПЛ
Селезнев придет в «Минай», если клуб оставят в УПЛ
Украинская Премьер-лига
21:46
Марлон: «В «Шахтере» хочу выиграть все»
Марлон: «В «Шахтере» хочу выиграть все»
Украинская Премьер-лига
21:25
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
Украинская Премьер-лига
21:25
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости