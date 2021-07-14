«Десна» усилилась чемпионом мира U-20

Экс-защитник «Днепра-1» присоединился с черниговской команде

Фото - ФК Десна

Защитник Александр Сафронов стал игроком «Десны». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 22-летним игроком подписан на два года. Последним клубом футболиста был «Днепр-1». В минувшем сезоне он провел лишь 4 матча, отличившись одним забитым мячом.

Самое громкое достижение Сафронова пришлось на 2019 год. Тогда защитник в составе сборной Украины стал чемпионом мира среди игроков до 20 лет.

Ранее «Десна» огласила соперников по контрольным матчам.