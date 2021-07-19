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«Десна» уверенно переиграла «Верес» в контрольном матче

Черниговцы оформили по быстрому голу в каждом из таймов
Футбол Украинская Премьер-лига
11:50
«Десна» уверенно переиграла «Верес» в контрольном матче
Фото - НК Верес

В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Десна» разобралась с «Вересом».

В каждом из таймов черниговцы оформили по быстрому голу. В первой 45-минутке отличился Тотовицкий, во второй – летний новичок Завийский.

Ранее «Десну» покинули два защитника.

Контрольный матч

«Десна» – «Верес» 2:0

Голы: Тотовицкий, 10, Завийский, 48

«Верес»: Когут, Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов, Е. Пасич (Гечев, 65), Кучеров (Петько, 77), Полюлях (Клец, 67), Г. Пасич (Дахновский, 65), Сергийчук (М. Шестаков, 71), Гегедош (Гайдучик, 77).

Сергей Стаднюк
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Десна Верес

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