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«Десна» уверенно переиграла «Верес» в контрольном матче
Черниговцы оформили по быстрому голу в каждом из таймов
Фото - НК Верес
В контрольном матче в рамках подготовки к новому сезону «Десна» разобралась с «Вересом».
В каждом из таймов черниговцы оформили по быстрому голу. В первой 45-минутке отличился Тотовицкий, во второй – летний новичок Завийский.
Ранее «Десну» покинули два защитника.
Контрольный матч
«Десна» – «Верес» 2:0
Голы: Тотовицкий, 10, Завийский, 48
«Верес»: Когут, Солдат, Мельник, Гончаренко, Немчанинов, Е. Пасич (Гечев, 65), Кучеров (Петько, 77), Полюлях (Клец, 67), Г. Пасич (Дахновский, 65), Сергийчук (М. Шестаков, 71), Гегедош (Гайдучик, 77).
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