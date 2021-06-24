«Десна» не станет продлевать контракты с двумя футболистами
«Десну» покинул капитан команды
Огиря выступал в Чернигове три года
Владислав Огиря / Фото: instagram
Украинский полузащитник Владислав Огиря покинул черниговскую «Десну». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Огиря выступал за «Десну» с января 2018 года и был капитаном команды.
В составе «Десны» 31-летний футболист сделал 1 ассист в 98 матчах.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 800 тысяч евро.
Напомним, «Десна» будет готовиться к новому сезону в Украине.
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