Девич: «Очень рад, что когда-то решил играть за сборную Украины»

Фото: ФК Металлист

Бывший нападающий Марко Девич признался, что не жалеет, что решил сменить гражданство и играть за сборную Украины.

В 2008 году я стал лучшим бомбардиром УПЛ. Вылетели с «Волынью» и я собирался улетать в Сербию. Но Виталий Кварцяный предложил поехать на просмотр в «Металлист». Я никогда не был нападающим, играл в полузащите. Нвоха травмировался, у Жажи были проблемы. Я забил один, два гола до конца чемпионата и так далее. Стал лучшим бомбардиром, начал выделяться.

Но сборная Сербии позвала своих игроков. Евгений Красников спросил, есть ли интерес играть за сборную Украины. Посоветовался с родителями, все быстро решилось. Очень рад, что принял такое решение».