Маркевич – об экс-игроке «Металлиста»: «Эдмар и Девич сразу согласились играть за Украину, а он – сомневался»
Девич: «Очень рад, что когда-то решил играть за сборную Украины»
Форвард также вспомнил о переходе в «Металлист»
Фото: ФК Металлист
Бывший нападающий Марко Девич признался, что не жалеет, что решил сменить гражданство и играть за сборную Украины.
«Никогда не жалел о том, что принял украинское гражданство. Я сегодня с украинским паспортом чувствую себя очень хорошо. Украина меня приняла, дала возможности... Никогда не жалел об этом. Решение поменять гражданство было тяжелым, но правильным.
В 2008 году я стал лучшим бомбардиром УПЛ. Вылетели с «Волынью» и я собирался улетать в Сербию. Но Виталий Кварцяный предложил поехать на просмотр в «Металлист». Я никогда не был нападающим, играл в полузащите. Нвоха травмировался, у Жажи были проблемы. Я забил один, два гола до конца чемпионата и так далее. Стал лучшим бомбардиром, начал выделяться.
Но сборная Сербии позвала своих игроков. Евгений Красников спросил, есть ли интерес играть за сборную Украины. Посоветовался с родителями, все быстро решилось. Очень рад, что принял такое решение».
Девич провел за сборную 35 матчей, забив семь голов.
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