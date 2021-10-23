Маркевич – об экс-игроке «Металлиста»: «Эдмар и Девич сразу согласились играть за Украину, а он – сомневался»

Мирон Маркевич / Фото: UA-Football

Бывший тренер «Металлиста» Мирон Маркевич вспомнил, как Папа Гуйе мог быть заигран на сборную Украины.

– Тогда у сборной были проблемы в защите, поэтому предпосылки заиграть Папу имелись. Но потом его взяли в сборную Сенегала и все отпало.

Гуйе – патриот своей страны, он сам хотел выступать за Сенегал. Если Эдмар и Девич сразу согласились играть за Украину, то Папа сомневался. Он любит свою страну, и я рад, что он играл за сборную Сенегала.

- Кварцяный говорил, что с Гуйе была единственная проблема, когда начинался Рамадан.

– Да, у нас тоже была такая проблема. Он жестко выполнял все религиозные условия, но нам удавалось выходить из этой ситуации. Папа был от природы физически одарен и то, что он не ел до захода солнца – не сильно на нем отражалось.

Мы берегли его на тренировках во время поста. Понимали, что он не кушает в полную силу. Я ему предоставлял больше отдыха. Мне главное было, чтобы он выходил в игру и выкладывался там на 100 процентов